В Магаданской области отчитались о доплатах медикам за работу с пациентами с COVID-19

14.05.2020, 8:53, Новости дня

Медики Магаданской области получили все положенные выплаты за работу с пациентами с коронавирусом, на выплаты направили региональные средства, поэтому в отчетах федеральные деньги еще не были задействованы, сообщил губернатор Сергей Носов.

«Мы первые выплаты сделали до 1 мая, как раз получили письмо из Минздрава, разъясняющее, что можно использовать собственные деньги с последующей компенсацией замещения федеральными деньгами. Что наша областная больница в Магадане и сделала», – сказал Носов, передает РИА «Новости».

Он добавил, что между праздниками появилось дополнительное разъяснение о том, что можно и нужно доплатить и районные коэффициенты, и северные надбавки. «Буквально сегодня эти выплаты сделаны также… Мы в сроки, которые установил для нас президент, крайние сроки, конечно, уложились. Но и в дальнейшем, конечно, посмотрим очень внимательно, чтобы вперед делать кассу федеральным средствам поступившим, а потом уже решать остальные вопросы», – добавил губернатор.

Ранее президент Владимир Путин потребовал обратить внимание на исполнительскую дисциплину, отметив, что выплаты медработникам в ряде регионов не проводили до тех пор, пока он несколько раз об этом не сказал.

Премьер-министр Михаил Мишустин также заявил, что кабинет министров оперативно довел до регионов средства на доплаты медикам, борющимся с коронавирусом, но из выделенных более 27,5 млрд рублей выплачено только 4,5 млрд.

По состоянию на 12 мая девять регионов не осуществили выплаты из своих бюджетов. В их числе, по отчетам казначейства, и Магаданская область.