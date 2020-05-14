Скоростная зарядка не очень быстро «убивает» аккумулятор

14.05.2020, 8:53, Разное

Недавно в Сети появилась информация, испугавшая многих интернет-пользователей, что скоростная зарядка очень быстро «убивает» батарею смартфонов. Эксперты TUV Rheinland и Oppo India, проведя испытания, доказали, аккумулятор сохраняет после свыше 90% первоначальной емкости даже после 800 циклов.

После сведений, что при использовании зарядки на 40 ватт емкость батареи снижается до 70%, а 15-ваттной – до 90%, в компании Oppo протестировали брендовый мобильный аппарат Ace2. В смартфоне имеется поддержка 65-ваттной зарядки. После того, как устройство прошло 800 циклов, эксперты с уверенностью заявили, что владельцев гаджетов с новой технологией зарядки вводят в заблуждение.

Результаты тестирования аккумулятора Oppo Ace2 специалисты представили в таблице. Как выяснилось, при ежедневной быстрой зарядке в течение двух лет батарея сохранит свыше 90% своей первоначальной емкости. Информацию подтвердили и в компании TUV Rheinland после проведения собственных замеров.