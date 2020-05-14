ФСБ ликвидировала подпольную мастерскую по изготовлению оружия

14.05.2020, 8:53, Новости дня

Сотрудники управления ФСБ по Томской области во взаимодействии с полицейскими пресекли деятельность подпольной мастерской по изготовлению огнестрельного оружия и боеприпасов на территории региона, сообщили в ведомстве.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий обнаружены и изъяты пять единиц огнестрельного оружия (пистолеты «ТТ», «ПМ», револьвер «Наган», автомат «АКМ», «СКС»), а также боеприпасы различного калибра. Проведенным исследованием данное огнестрельное оружие признано боевым», – передает РИА «Новости» сообщение УФСБ.

Следователи УФСБ РФ по Томской области в отношении двух фигурантов возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору»).

«Указанные лица дали признательные показания. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия по документированию противоправной деятельности обвиняемых, а также выявлению дополнительных фактов незаконного изготовления и возможного сбыта огнестрельного оружия и средств поражения», – сообщили в УФСБ.

Напомним, в конце апреля ФСБ провела массовое изъятие нелегального оружия в России.