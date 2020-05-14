Нефть подорожала на фоне неожиданного снижения запасов сырья в США

14.05.2020, 8:48, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром растут на оптимизме вокруг неожиданного сокращения запасов в США.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,62% – до 29,37 доллара за баррель, цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 1,23%, составив 25,62 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Росту цен на нефть способствует снижение запасов нефти в США, однако рост ограничен опасениями, что потенциальная вторая волна пандемии коронавируса может снова вызвать новые ограничения и оказать влияние на спрос на топливо.