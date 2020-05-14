Скидку на ОСАГО предложили давать потерявшим работу из-за коронавируса

14.05.2020, 8:48, Новости дня

Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к главе Российского союза автостраховщиков Игорю Юргенсону с просьбой предоставить скидку на ОСАГО россиянам, потерявшим из-за коронавирусной эпидемии работу.

«Прошу вас рассмотреть возможность предоставления до конца 2020 года скидки в размере 50% на оформление ОСАГО для граждан, которые официально получили статус безработных в период введения режима повышенной готовности», – передает RT слова Сухарева.

Он подчеркнул, что это может стать одной из мер поддержки семей, которые оказались в непростом финансовом положении.

Напомним, в среду Госдума приняла закон об индивидуальных тарифах для ОСАГО.