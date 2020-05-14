Рябошапка о деле против него: Возможно, будет в плюс мне

14.05.2020, 8:45, Новости дня

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка считает, что открытое в его отношении уголовное производство может дать положительный для него результат. Об этом он сказал LB.ua в интервью, которое было опубликовано 13 мая.

Экс-генпрокурору был задан вопрос о возвращении в политику в связи с созданием экспертной платформы, о которой он упоминал в первом после отставки интервью – главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман.

“Дело не имеет никакой процессуальной перспективы. Возможно, оно будет в плюс мне”, – заявил Рябошапка.

По его словам, заявление, на основании которого было открыто уголовное производство, касается только декларации.

“Якобы погашен кредит и туда же дописали еще – не объяснив, кому, за что, сколько – принятие неправомерной выгоды. Просто вписали: “Прошу возбудить уголовное производство по таким-то статьям”. А в чем заключается именно правонарушение, непонятно… Мы кредит семьей как выплачивали, так и выплачиваем. Еще лет 20 будем выплачивать. То есть для того, чтобы закрыть эту всю ситуацию, достаточно показать справку из банка о погашении кредита. Все”, – объяснил Рябошапка.

Он отметил, что в декларации, которую он подавал перед назначением на должность, была техническая ошибка.

“Это делалось утром, перед подачей в парламент… Цифры все были указаны правильно, просто я неправильно написал на отметках о том, что этот кредит уже выплачен. В следующих двух декларациях – за 2019-й и три месяца 2020-го – все было отражено корректно и совпадает с цифрами за предыдущие 2016-й, 2017-й, 2018 годы”, – сказал экс-генпрокурор.

Рябошапка был генеральным прокурором с августа 2019 года по март 2020-го. 5 марта Верховная Рада 263 голосами приняла постановление о недоверии Рябошапке, что повлекло его отставку.

Президент Владимир Зеленский назвал Рябошапку “хорошим специалистом”, но отметил, что ему не удалось показать результат. Следующим генпрокурором была назначена Ирина Венедиктова, в 2019 году избранная в Верховную Раду по списку “Слуги народа” и несколько месяцев исполнявшая обязанности директора Госбюро расследований.

6 мая стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации и получения неправомерной выгоды Рябошапкой. Тот сообщил, что производство было открыто по заявлению бывшего прокурора ГПУ, но фамилию заявителя не назвал.