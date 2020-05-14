На сайт офиса президента Украины были направлены DDoS-атаки
14.05.2020, 8:45, Новости дня
В период с 6-го по 12 мая было заблокировано 18 DDoS-атак на сайты украинских органов власти. Об этом 13 мая в Facebook проинформировала Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.
“Системой защищенного доступа государственных органов к сети интернет было заблокировано 7908 различных видов атак, 99% из которых – сетевые атаки прикладного уровня. Также было заблокировано 18 DDoS-атак (подавляющее большинство – на сайты Офиса президента Украины)”, – говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что за неделю система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры зафиксировала 10 964 подозрительных события.
“Подавляющее большинство из них касаются выявления нестандартных протоколов или событий (45%), попыток сетевого сканирования (23%), выявление сетевого трояна (16%) и попыток получения прав администратора (10%)”, – отметили в госслужбе.
В указанный период зарегистрировано и обработано 3207 киберинцидентов, 98% из которых произошло в доменной зоне UACOM. Большинство инцидентов касается распространения шпионского программного обеспечения.
Оперативна інформація Держспецзв'язку щодо захисту державних інформаційних ресурсів у період з 06 по 12 травня 2020…
Posted by Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України on Kolmapäev, 13. mai 2020
В 2019 году было зарегистрировано 330 киберинцидентов, связанных с атаками на сайты органов власти Украины.
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