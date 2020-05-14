Ученые впервые детально описали редкий воспалительный синдром, связанный с COVID-19, у детей

14.05.2020, 8:37, Разное

Итальянские ученые считают, что коронавирус SARS-CoV-2 может вызывать у детей редкую воспалительную патологию, которая похожа на болезнь Каваски. В журнале The Lancet они опубликовали первое подробное описание 10 случаев этого расстройства.

Болезнь Кавасаки – редкое состояние, которое обычно поражает детей младше 5 лет. При ней воспаляются стенки средних и мелких артерий. К ее типичным симптомам относятся лихорадка, сыпь, покраснение глаз и слизистой полости рта. Примерно у четверти детей возникают осложнения со стороны сердца (недостаточность клапанов, поражение коронарных артерий и другие). Причины болезни неизвестны, предполагается, что она развивается вследствие чрезмерной реакции иммунной системы на инфекцию. При своевременном лечении это состояние редко приводит к смерти.

Ранее о том, что состояние, которое напоминает проявлениями болезнь Кавасаки, стало встречаться чаще, сообщали американские и британские врачи. Они высказывали предположение, что эта патология связана с COVID-19. Их итальянские коллеги из Бергамо – авторы нового исследования – говорят об этом более уверенно.

За пять лет до февраля 2020 года в Бергамо болезнь Кавасаки диагностировали только 19 раз. С 18 февраля по 20 апреля 2020 года похожее на нее состояние было обнаружено у 10 детей. Ученые сообщают, что это можно было бы трактовать как тридцатикратное увеличение заболеваемости, но цифры слишком малы, чтобы делать точные выводы.

У восьми из 10 детей, которые были включены в исследование, тест на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 был положительным. Ученые не исключают, что у двух детей результаты могли быть ложноотрицательными. Чувствительность теста ниже 100%, и лечение иммуноглобулинами могло «скрыть» антитела.

Ученые отметили, что у детей, которые переболели во время пандемии COVID-19, проявления воспалительного расстройства тяжелее, чем фиксировались в предыдущие годы. Нарушения со стороны сердца присутствовали в 60% случаев, у половины пациентов были симптомы токсического шока (за предыдущие пять лет врачи из Бергамо не сталкивались с такими проявлениями). Пациенты, описанные после середины февраля 2020 года, были старше обычных пациентов с этой болезнью (в среднем – 7,5 лет).

Доктор Лючио Вердони (Lucio Verdoni), соавтор исследования, указал, что это осложнение остается достаточно редким. Но, возможно, оно поможет лучше понять, как коронавирус может действовать на детей.

В выводах исследования ученые сообщают, что их данные говорят о четкой связи вспышки COVID-19 и состояния, которое похоже на болезнь Кавасаки, у детей.