 

Формула-1: Феттель может стать призовым пилотом McLaren

14.05.2020, 8:35, Новости дня

Четырехкратный чемпион мира по автогонкам в классе "Формула-1" немец Себастьян Феттель, который не продлил соглашение с командой Ferrari на следующий сезон, может стать пилотом другой формулической "конюшни": по сведениям инсайдеров, гонщик ведет переговоры с представителями McLaren.

Пикантность ситуации состоит в том, что Ferrari после того, как не смогла договориться с Феттелем, пригласила в свой состав испанца Карлоса Сайнса, который последние сезоны провел в McLaren. Так что, Феттель и Сайнс могут обменяться командам по окончании сезона-2020. Ранее сообщалось, что в McLaren может перейти австралийский гонщик Renault Даниэль Риккардо.

Феттель какое-то время назад вел переговоры с McLaren и перейдет в британскую команду в самое ближайшее время, сообщает F1-Insider. При этом немец подпишет однолетний контракт с опцией его продления в зависимости от результатов. Одним из факторов в решении гонщика называется возможность снова поработать с Андресом Зайдлем.



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