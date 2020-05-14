На Южном Урале установилась стабильно жаркая погода

14.05.2020, 8:35, Новости дня

На Южном Урале оранжевый уровень опасности. Синоптики рассказали о надвигающейся жаре. Вместе с этим не исключены грозы и сильные дожди.

Как сообщили ГТРК "Южный Урал" в Гидрометцентре сегодня в Челябинской области температура поднимется до 20-25 градусов со знаком плюс. Возможны осадки в виде сильной грозы. Ночные температуры будут удерживаться на отметке 7-12 градусов. Однако порывы ветра, которые прогнозируют до 17 метров в секунду, могут вызвать шторм. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности, который может спровоцировать аварии на ЛЭП, падение деревьев и рекламных конструкций. МЧС предупреждает жителей о предельной осторожности на улице.

Ранее сообщалось, что по всей России наблюдаются резкие перепады температуры. Северо-запад сковали снегопады. В Пскове и Калининграде резкий перепад температур спровоцировал метель, а ночные заморозки парализовали цветение городских тюльпанов и деревьев. О прохладе, судя по нарушающему карантин ажиотажу на водоемах Сибири, мечтают на Алтае, Кузбассе и Новосибирске — там плюс 30. В ближайшие сутки жару сменит пылевой ураган, последствия которого устраняют в Чите.

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ГТРК "Южный Урал"