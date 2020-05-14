 

“Бавария” готова ради Сане раскошелиться на 50 млн фунтов

14.05.2020, 8:35, Новости дня

Мюнхенская "Бавария" не оставляет надежды заполучить полузащитника "Манчестер Сити" Лероя Сане. Ради 24-летнего футболиста клуб из Германии готов заплатить англичанам 50 миллионов фунтов.

Как сообщает Telegraph, "горожан" не устроила первоначальная сумма сделки – 35 миллионов фунтов. Руководство "Манчестер Сити" надеется получить за немецкого хавбека гораздо больше.

Напомним, что Сане выступает за команду Хосепа Гвардиолы с 2016 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2021 года.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.05 / В Белоруссии предсказали завершение эпидемии COVID-19 в августе

04.04 / Медики, полицейские, металлурги: кто поддержал флешмоб #оставайтесьдома

27.03 / Воспитательнице в Петербурге предъявили обвинение в гибели трехлетней девочки

28.04 / Рубль подешевел к доллару и евро

23.04 / Fitch понизило рейтинг Украины

20.04 / Роспотребнадзор назвал сроки выхода РФ на пик заболеваемости коронавирусом

28.03 / Грабеж на юге Москвы: автовладец лишился миллиона рублей

15.04 / Генсек НАТО сообщил о сокращении военных бюджетов государств альянса

27.03 / МИД назвал условия для въезда иностранцев в Россию

02.04 / Песков разъяснил установление нерабочих дней в регионах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска