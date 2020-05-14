Microsoft рассказала о требованиях к компьютерам для установки Windows 10 May 2020 Update

14.05.2020, 8:10, Разное

Скоро состоится распространение очередного крупного обновления ОС Windows 10 от компании Microsoft. Недавно в Сети появилась информация о требованиях к компьютерам для установки Windows 10 May 2020 Update (версия 2004).

Самой главной новинкой оказалась поддержка линейки процессоров AMD Ryzen 4000, осуществляемая вплоть до седьмого поколения AMD (A-Series Ax-9xxx & E-Series Ex-9xxx & FX-9xxx), AMD Athlon 2xx, AMD Ryzen 3/5/7 4xxx, AMD Opteron и AMD EPYC 7xxx. Однако производитель не стал включать в перечень серию AMD Athlon 3000, которая была представлена в начале года на выставке CES. Процессоры Intel поддерживают модели до десятого поколения Intel (Core i3/i5/i7/i9-10xxx), Celeron, Pentium, Intel Atom (J4xxx/J5xxx and N4xxx/N5xxx) и Intel Xeon E-22xx.

ОС можно установить на SoC Qualcomm — Snapdragon 850 и 8cx. Но в список не вошли более новые Snapdragon 7c и Snapdragon 8c. Судя по всему, это может быть ошибкой, и компания добавит в список к требованиям и эти две новинки. Простые пользователи ПК могут ожидать распространение обновления с 26 по 28 мая. Ранее появилась информация, что компания Microsoft отложила выпуск Windows 10 May 2020 по причине выявленной в последний момент уязвимости «нулевого дня». Обновление привнесло новые функции и изменило интерфейс в голосовом помощнике Cortana, улучшило «Поиск» Windows и подсистему Linux, а много небольших изменений в графическом интерфейсе, в том числе и новые значки для приложений.