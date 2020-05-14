Названы профессии будущего

14.05.2020, 8:10, Новости дня

Все более востребованными будут становиться профессии, связанные с наукой и технологиями, при этом актуальнее становится и профессия учителя, рассказала вице-президент, директор дивизиона цифровые платформы образования Сбербанка Марина Ракова.

«Направления на основе науки и технологии будут становиться все более востребованными, например, инженер-робототехник, юрист по применению ИИ, искусствовед по созданию артефактов в виртуальной реальности и многие другие», – передает РИА «Новости» слова Раковой.

По ее словам, самая главная профессия, которая будет развиваться и повышать свою актуальность с каждым годом, это – учитель.

«Образование должно отвечать всем вызовам современности, чтобы обществу выполнять стоящие задачи в экономике, социальной сфере, культуре. Учителю здесь отдается ведущая роль, учитель – это профессия, которую никогда не заменит машина», – сказала вице-президент Сбербанка.

При этом Ракова подчеркнула, что никто не знает, что именно будет актуальным через пять-десять лет.

«В итоге может оказаться, что именно то, чему вы учились в вузе, уже не актуально. Мы все сейчас учимся на протяжении всей жизни. И переучиваемся, меняем профессионализацию не один раз за свою карьеру», – заключила она.

Напомним, в Институте прогрессивного образования сообщили, что самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.