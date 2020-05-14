 

Названы профессии будущего

14.05.2020, 8:10, Новости дня

Все более востребованными будут становиться профессии, связанные с наукой и технологиями, при этом актуальнее становится и профессия учителя, рассказала вице-президент, директор дивизиона цифровые платформы образования Сбербанка Марина Ракова.

«Направления на основе науки и технологии будут становиться все более востребованными, например, инженер-робототехник, юрист по применению ИИ, искусствовед по созданию артефактов в виртуальной реальности и многие другие», – передает РИА «Новости» слова Раковой.

По ее словам, самая главная профессия, которая будет развиваться и повышать свою актуальность с каждым годом, это – учитель.

«Образование должно отвечать всем вызовам современности, чтобы обществу выполнять стоящие задачи в экономике, социальной сфере, культуре. Учителю здесь отдается ведущая роль, учитель – это профессия, которую никогда не заменит машина», – сказала вице-президент Сбербанка.

При этом Ракова подчеркнула, что никто не знает, что именно будет актуальным через пять-десять лет.

«В итоге может оказаться, что именно то, чему вы учились в вузе, уже не актуально. Мы все сейчас учимся на протяжении всей жизни. И переучиваемся, меняем профессионализацию не один раз за свою карьеру», – заключила она.

Напомним, в Институте прогрессивного образования сообщили, что самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Минобороны сообщило о разведактивности НАТО у границ России

01.04 / В Нью-Йорке открылся фестиваль фильмов о людях с ограниченными возможностями

10.04 / Рогозин сообщил о риске срыва космических пусков из-за коронавируса

28.03 / Премьер-министр Эстонии на русском языке призвал граждан к ответственности

26.03 / Кабмин ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации, Кожаре вручили сообщение о подозрении в убийстве. Главное за день

22.04 / Немецкий философ – эпидемия коронавируса грозит вспышкой ксенофобии

01.04 / Российские ученые утверждают, что нашли средство борьбы с коронавирусом

03.04 / Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 млн

08.04 / Генсек ООН призвал отложить споры о причинах пандемии

27.04 / Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска