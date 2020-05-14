На Украине заявили об очередном обмане МВФ

14.05.2020, 8:08, Новости дня

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович сообщил об обмане МВФ в отношении Украины после принятия закона о банковском регулировании.

«Нас обдурили в очередной раз, потому что правила выдачи нам кредита Международного валютного фонда просто поменяли. Кредит stand-by, который теперь придумали, – это вообще кредит, не направленный на развитие. Нам по новой программе будут давать деньги только на выплату процентов, которые мы им должны. То есть нам будут давать деньги, чтобы мы тут же им отдали эти деньги», – сказал Рабинович в эфире канала NewsOne.

Депутат признался, что изменил отношение к партии Владимира Зеленского «Слуга народа», назвав ее программу, несущей «разруху, объединение с Порошенко и единый фронт по уничтожению Украины».

«Я не думаю, что сегодня в мире существуют страны, которым МВФ уделяет больше внимания, потому что нет ни одной страны в мире, которая готова так прогнуться, нет ни одного примера в мире, чтобы можно было так прогнуть государство, уничтожая его основы, уничтожая его конституцию», – возмутился депутат.

Напомним, МВФ потребовал от Украины для получения нового кредита открыть рынок земли, а также принять закон о банковском регулировании с целью вывести с рынка неплатежеспособных банков.

В среду Рада приняла закон, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам. Теперь его должен подписать президент.

Киевский политолог Михаил Погребинский заявил, что если МВФ не выделит Киеву очередной кредит, Зеленскому придется срочно бежать из страны.