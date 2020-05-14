Роспотребнадзор посоветовал школам начинать уроки в разное время

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14.05.2020, 8:08, Новости дня

Роспотребнадзор рекомендовал после снятия ограничений начинать уроки в школах в разное время, чтобы уменьшить взаимодействие детей друг с другом.

Ведомство разработало рекомендации для различных сфер деятельности и организаций по соблюдению санитарной безопасности на разных этапах снятия ограничений, передает РИА «Новости».

«Пересмотреть режим работы организации, в том числе расписание учебных занятий, изменив время начала первого урока (занятия) для разных классов и время проведения перемен в целях максимального разобщения классов (групп)», – говорится в материалах.

За каждым классом должно быть закреплено учебное помещение, общение школьников разных классов во время перемен и прогулок должно быть исключено. Проведение массовых мероприятий запрещено, а по возможности следует сократить и число обучающихся в классе.

«С учетом погодных условий максимально организовать пребывание детей и проведение занятий на открытом воздухе. Использовать открытую спортивную площадку для занятий физической культурой, сократив количество занятий в спортивном зале. Проводить во время перемен (динамических пауз) и по окончании работы текущую дезинфекцию помещений», – рекомендует Роспотребнадзор.

Ранее Министерство просвещения рекомендовало школам установить дистанцию между учениками и преподавателями, присутствующими в классе – не менее полутора метров.



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