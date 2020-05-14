В медучреждениях Дагестана выявлен недостаток лекарств и тестов на коронавирус

14.05.2020, 8:08, Новости дня

Росздравнадзор в ходе проверки медучреждений в Дагестане выявил нарушения, в том числе недостаток лекарств и тест-систем, а также длительные сроки ожидания КТ-исследований.

Росздравнадзор 7 и 8 мая провел анализ деятельности министерства здравоохранения Дагестана и подведомственных ему медицинских организаций.

«Основной проблемой региона является недостаточное количество тестирований населения на COVID-19, что связано с отсутствием лабораторных мощностей, дефицитом тест-систем и расходных материалов», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, в ведомстве заметили, что работа перепрофилированных медучреждений организована не на должном уровне, отмечается недостаточное количество лекарств и средств индивидуальной защиты. Также в медучреждениях отсутствуют собственные мощности для производства медицинского кислорода и есть проблемы в обеспечении кислородом больных с дыхательной недостаточностью, а сроки ожидания КТ-исследований и результатов тестирования на коронавирус достаточно длительные.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о ситуации с COVID-19 в российских регионах. Больше всего опасений у главы Минздрава вызывает Дагестан.

За минувшие сутки в РФ подтвердили 10 тыс. 28 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 242 тыс. случаев заболевания.