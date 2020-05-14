 

Общая беда примирила принцев Гарри и Уильяма

14.05.2020, 8:05, Разное

Королевский эксперт Кэти Николл сообщила журналистам, что
герцоги Сассекский и Кембриджский были вынуждены наладить друг с другом контакт.
Отец молодых людей, принц Чарльз, в конце марта заразился коронавирусом. Болезнь
родителя испугала Гарри и Уильяма.

Братья не забыли, как больно терять близкого человека, они
до сих пор не смирились с потерей матери, принцессы Дианы, поэтому, опасаясь
новой беды, решили сплотиться. Спустя время отец герцогов пошел на поправку. К
тому времени отношения Гарри и Уильяма стали теплее.

“Я знаю, что Уильям и Гарри точно общаются по телефону. Они
беседуют и по видеосвязи, они поздравляли родственников с днем рождения”, –
отмечает Кэти Николл.

На отношения августейших отпрысков благоприятно повлиял переезд принца Гарри в США. Когда герцог Сассекский сложил с себя полномочия и увез
супругу Меган Маркл на другой континент, обстановка во дворце нормализовалась.
Монаршее семейство немного отдохнуло от скандалов, связанных с Гарри и его зазнобой.

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Публикация от Prince Harry (@princeharryofengland) 26 Дек 2019 в 2:08 PST

Напомним, отношения принца Уильяма с братом испортились
после женитьбы последнего. Этому многое свидетельствовало. Например, минувшей
осенью старший из сыновей принца Чарльза заявил, что он и его брат Гарри по
жизни идут разными дорогами. Кроме того, на службе в Вестминстерском аббатстве Уильям
и его супруга Кейт проигнорировали приветствие Меган и ее супруга.



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