Общая беда примирила принцев Гарри и Уильяма

14.05.2020, 8:05, Разное

Королевский эксперт Кэти Николл сообщила журналистам, что

герцоги Сассекский и Кембриджский были вынуждены наладить друг с другом контакт.

Отец молодых людей, принц Чарльз, в конце марта заразился коронавирусом. Болезнь

родителя испугала Гарри и Уильяма.

Братья не забыли, как больно терять близкого человека, они

до сих пор не смирились с потерей матери, принцессы Дианы, поэтому, опасаясь

новой беды, решили сплотиться. Спустя время отец герцогов пошел на поправку. К

тому времени отношения Гарри и Уильяма стали теплее.

“Я знаю, что Уильям и Гарри точно общаются по телефону. Они

беседуют и по видеосвязи, они поздравляли родственников с днем рождения”, –

отмечает Кэти Николл.

На отношения августейших отпрысков благоприятно повлиял переезд принца Гарри в США. Когда герцог Сассекский сложил с себя полномочия и увез

супругу Меган Маркл на другой континент, обстановка во дворце нормализовалась.

Монаршее семейство немного отдохнуло от скандалов, связанных с Гарри и его зазнобой.

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Публикация от Prince Harry (@princeharryofengland) 26 Дек 2019 в 2:08 PST

Напомним, отношения принца Уильяма с братом испортились

после женитьбы последнего. Этому многое свидетельствовало. Например, минувшей

осенью старший из сыновей принца Чарльза заявил, что он и его брат Гарри по

жизни идут разными дорогами. Кроме того, на службе в Вестминстерском аббатстве Уильям

и его супруга Кейт проигнорировали приветствие Меган и ее супруга.