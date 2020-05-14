Телеведущая Тутта Ларсен дала несколько «вредных» советов уставшим на самоизоляции мамам

14.05.2020, 7:53, Разное

Телеведущая Тутта Ларсен в микроблоге Instagram дала «вредные» советы мамам, которые устали от самоизоляции с детьми. Знаменитость вместе с семьёй старается соблюдать режим социального дистанцирования, что даётся ей не просто.

Тутта Ларсен рекомендует разгрузиться от постоянной готовки и предлагает мамам запастись пельменями, а детям устроить «Пиргорой». Также телеведущая советует играть в прятки, а тому, кто лучше всех спрячется выдавать приз. Знаменитость рассказала, с детьми можно поиграть в похороны. У родителя есть несколько минут, чтобы полежать на диване пока ребёнок «облачает» и «отпевает» его, а за нарушение тишины можно ввести штрафные баллы. Чтобы спокойно посмотреть любимый сериал, Ларсен советует надеть наушники и делать вид будто перед глазами проходит вебинар. Самое главное произносить вслух странные слова и шумно дышать.

А чтобы дети не беспокоили родителей в спальне, можно рассказать им историю превращения в монстра. Также детей можно занять на некоторое время. По словам телеведущей, для этого достаточно отдать всё ненужное из косметички и усадить их голышом в ванне. Порядок в комнатах можно навести, если заявить во всеуслышание, что беспорядок очень вреден для здоровья. Согласно утверждению знаменитости, для лучшего эффекта необходимо схватиться за сердце и смотреть, как происходит генеральная уборка. Поклонникам понравились «вредные» советы, и они оценили чувство юмора журналистки.