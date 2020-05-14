 

В ПФР рассказали, когда лучше подать заявки на выплаты на детей

14.05.2020, 7:53, Новости дня

Подавать заявление на получение выплат семьям с детьми от трех до 15 лет включительно лучше с 15 мая, сообщил источник в Пенсионном фонде (ПФР).

«Советую подавать заявку (на получение выплат) через два дня, так как сейчас портал госуслуг перегружен и не работает в полном объеме», – сообщил источник Ura.ru.

В среду президент Владимир Путин раскритиковал работу министерства связи из-за того, что портал госуслуг не выдержал нагрузки и оказался недоступен после выступления о единовременной поддержке всем семьям с детьми до 15 лет. На самом портале временные проблемы с доступом объяснили тестированием его устойчивости к планируемому росту обращений.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о беспрецедентных мерах поддержки семьей, анонсированных президентом, а также объяснила, как родители смогут оформить выплаты на детей.



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