Доктор Мясников пожаловался на критикующих его «дебилов»

14.05.2020, 7:53, Разное

Врач Александр Мясников в эфире на YouTube-канале «Соловьев Live» пожаловался на преследования из-за его высказываний на тему коронавируса. Специалист отметил, ему постоянно приходится объяснять свою позицию некоторым «дебилам».

По словам Мясникова, являющегося официальным представителем информационного центра по коронавирусу в РФ, он в последнее время на публике ведет себя осторожнее. Все это связано с тем, что «все, кому не лень», рассуждая на ту или иную тему, ссылаются на него, неправильно интерпретируя его слова, а потом все это расходится по новостям.

Медик вспомнил, как однажды ему пришлось отвечать разразившемуся критикой «дебилу». Этот человек в грубой форме высказался о главвраче столичной клиники за то, что он облачился в защитный костюм при посещении пациентов с коронавирусом, хотя сам же в его эффективности сомневался.

Как подчеркнул Мясников, здесь речь идет о безопасности медицинских работников. Если он проигнорирует спецкостюм, то другие решат, что и им можно.