 

Доктор Мясников пожаловался на критикующих его «дебилов»

14.05.2020, 7:53, Разное

Врач Александр Мясников в эфире на YouTube-канале «Соловьев Live» пожаловался на преследования из-за его высказываний на тему коронавируса. Специалист отметил, ему постоянно приходится объяснять свою позицию некоторым «дебилам».
По словам Мясникова, являющегося официальным представителем информационного центра по коронавирусу в РФ, он в последнее время на публике ведет себя осторожнее. Все это связано с тем, что «все, кому не лень», рассуждая на ту или иную тему, ссылаются на него, неправильно интерпретируя его слова, а потом все это расходится по новостям.

Медик вспомнил, как однажды ему пришлось отвечать разразившемуся критикой «дебилу». Этот человек в грубой форме высказался о главвраче столичной клиники за то, что он облачился в защитный костюм при посещении пациентов с коронавирусом, хотя сам же в его эффективности сомневался.

Как подчеркнул Мясников, здесь речь идет о безопасности медицинских работников. Если он проигнорирует спецкостюм, то другие решат, что и им можно.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.04 / Филипп Киркоров в эфире с Настей Ивлеевой назвал любовь «прорвой» без отдачи

26.04 / Спасти врача – спасти пациентов

30.03 / Уфологи заметили НЛО во время трансляции запуска ракеты SpaceX

10.05 / В Роспотребнадзоре оценили вероятность заражения коронавирусом в жаркую погоду

03.04 / Мнение: На сирийско-турецкой границе

31.03 / Краснодарский край закрыли на жесткий карантин

31.03 / “Хороший результат”: Трамп высказался о числе умерших из-за коронавируса

27.03 / Энрике Иглесиас и Анна Курникова проводят карантин лучше всех: видеодоказательство

08.05 / Мнение: Почём нынче «корона», или байка о бабле за постановку диагноза

03.04 / «Карантинный папа»: Сеть растрогана снимками Тиграна Кеосаяна с дочерью Маро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска