 

Врачи предупредили о риске заражения коронавирусом в перчатках

14.05.2020, 7:30, Новости дня

Находясь на улице в перчатках, не стоит трогать лицо руками, поскольку на ткани и другой поверхности изделия могут остаться микробы и коронавирус, сообщила доктор медицинских наук, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.

«Если вы носите перчатки, то возбудители могут оставаться как на руках, так и на перчатках. Не надо касаться лица, вытирать нос, глаза. И их нельзя носить долгое время», – отметила врач в беседе с Пятым каналом.

Она также дала совет по ношению и использованию перчаток во время эпидемии COVID-19.

«Если это резиновые перчатки, то вы пришли домой, сняли их и выбросили. Если они тканевые, то их обязательно надо выстирать с мылом и желательно прогладить. Они не должны носиться постоянно», – уточнила Кожевникова.

Специалист подчеркивает, что главной мерой профилактики коронавируса является минимизация контакта с окружающими.

Напомним, всего в России, по сведениям федерального оперативного штаба, выявлено более 242 тыс. случаев коронавируса, в том числе 10028 – за последние сутки. При этом уровень летальности от коронавируса в РФ оказался в среднем в 7,6 раза ниже среднемирового.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / Ажиотаж вокруг COVID-19: воронежских кондитеров вдохновила туалетная бумага

05.04 / Пожар в зоне отчуждения вокруг Чернобыля

10.04 / Журналиста Николая Сванидзе уличили в несоблюдении самоизоляции

02.04 / Китайские врачи ответили на вопросы о бессимптомных носителях коронавируса

07.05 / Шмыгаль поручил ввести во всех министерствах Украины должность замминистра по вопросам цифровой трансформации

30.04 / Пивоварам разрешат производить антисептики

27.03 / МЭА прогнозирует обрушение спроса на нефть на 20%

28.04 / Названо число проводимых в сутки анализов на коронавирус в Москве

26.03 / Сотрудники ГИБДД станут реже проверять водителей из-за коронавируса

11.05 / Новый гибридный Volkswagen Touareg GTE заметили на тестах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска