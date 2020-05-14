Уголовное дело по факту смерти двух мальчиков возбудили на Чукотке

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14.05.2020, 7:30, Новости дня

Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тел двух братьев шести и семи лет, пропавших на Чукотке, сообщил представитель регионального СК.

«Дело возбуждено по ч. 3 ст 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» – ред.). Дети обнаружены под снегом. Обстоятельства инцидента устанавливаются. Явных признаков насильственной смерти нет», – передает РИА «Новости» слова представителя СК.

Семилетний и шестилетний мальчики ушли из дома во вторник. Сообщалось, что на их поиски вышла полиция и волонтеры. Детей нашли мертвыми.

Напомним, в начале мая в подмосковном Подольске обнаружили труп новорожденного младенца.



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