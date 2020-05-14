Moody’s ухудшило прогноз продаж автомобилей в мире

14.05.2020, 7:30, Новости дня

Международное рейтинговое агентство Moody’s в 2020 году ожидает падения продаж автомобилей в мире на 20%. Предыдущий прогноз предусматривал снижение продаж на 14%.

«Рейтинговое агентство теперь ожидает падения продаж автомобилей в мире на 20% в 2020 году, что хуже предыдущего прогноза спада в 14%. Воздействие коронавируса на экономику усугубляется», – приводит мнение экспертов Moody’s ТАСС.

По его оценке, в 2020 году показатель продаж автомобилей в Европе снизится на 30%, в США – на 25%. Агентство оставило без изменения свой прогноз по продажам автомобилей в Китае на 2020 год – спад на 10%.

Moody’s не исключает, что объем продаж автомобилей в мире в 2021 году увеличится на 11,5%, при прогнозируемом росте ВВП в странах G20 на 4,8% в 2021 году.

Напомним, продажи АвтоВАЗа в апреле упали в три раза. В Британии продажи автомобилей упали до послевоенных значений.