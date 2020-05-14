 

Как получить выплаты в 10 000 рублей на ребенка в связи с коронавирусом

14.05.2020, 7:30, Разное

В рамках поддержки россиян Владимиром Путиным поручено назначить единовременные выплаты на ребенка в размере 10 000 рублей. Наталья Шумакова, специалист Национального центра финансовой грамотности, рассказала, как оформить пособие.
Выплату могут получить родители ребенка в возрасте 3-16 лет при условии, что все они – граждане России. Пособие предоставляется на каждого из детей, которым уже три года, но на 1 июля 2020-го не исполнилось 16 лет. Помощь в 10 000 рублей предоставят всем с 1 июня вне зависимости от размеров дохода семьи. Родителям малышей до 3-х лет тоже назначены выплаты – по 5000 рублей три месяца. Детское пособие для неработающих россиян повысится в два раза и составит 6750 рублей. Родители, оставшиеся без работы, станут получать три месяца по 3000 рублей.

Оформление выплат началось уже с 12 мая, а завершится 1 октября. На портале «Госуслуг» запущен специально для этого сервис, где можно дистанционно подать заявку. Осуществить это можно и посредством личного кабинета на сайте ПФР. Необходимо внести в электронную форму ФИС детей и их возраст, указать СНИЛС, а также паспортные данные, контакты родителя и реквизиты счета в банке.



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