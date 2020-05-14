На Донбассе один украинский военнослужащий погиб и два получили ранения – штаб ООС

14.05.2020, 7:25, Новости дня

13 мая на Донбассе вследствие обстрелов боевиков погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом утром 14 мая в Facebook проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня. …Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. К сожалению, еще один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью”, – говорится в сообщении.

По данным штаба, боевики стреляли из минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

“Наши военнослужащие применили дежурные огневые средства и дали четко понять врагу, что за такие агрессивные действия его ждет жесткое и неотвратимое наказание. По данным разведки, 13 мая военнослужащие Вооруженных сил Украины ранили трех российских оккупантов”, – отметили в пресс-центре.

14 мая по состоянию на 7.00 позиции ВСУ на Донбассе боевики обстреливали пять раз, потерь среди украинских военнослужащих нет.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.