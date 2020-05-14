 

Результаты голосования за “антиколомойский” закон требует отменить и нардеп от “Слуги народа”

14.05.2020, 7:25, Новости дня

Еще один народный депутат Украины зарегистрировал проект постановления об отмене результатов голосования за закон, который запрещает возвращать национализированные банки прежним владельцам. Документ №2571-д-П1 зарегистрирован в Верховной Раде 13 мая.

Автором проекта постановления указан нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский.

Текст документа на сайте парламента отсутствует.

Вчера стало известно, что принятие закона во втором чтении и в целом оспорил внефракционный нардеп Антон Поляков. Текста его проекта постановления также нет на сайте Рады.

Оба документа переданы на рассмотрение руководства парламента.

Таким образом, подписание принятого Радой закона заблокировано.

Законопроект №2571-д “Об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности” в первом чтении был принят 30 марта, во втором – 13 мая. Среди прочего, документ сделает невозможным возвращение “ПриватБанка”, национализированного в 2016 году, бизнесмену Игорю Коломойскому, который пытается оспорить национализацию в судах.

Принятие этого законопроекта, наряду с открытием рынка земли, – главные требования Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / Новый Honda Jazz получит аналоговые элементы управления

04.04 / Тысячи видеозвонков сервиса Zoom попали в Интернет

21.04 / МЧС попросило россиян не ездить на шашлыки на майские праздники

14.05 / На Украине заявили об очередном обмане МВФ

18.04 / Митрополит Иларион приравнял инопланетян к бесам

31.03 / В Петербурге священники совершили “крестный облёт” города на вертолете для уничтожения коронавируса

03.05 / Здоровье президента охраняют на максимальном уровне

06.05 / Премьер-лига Англии считает потери. Круче всех попал “Арсенал”

06.05 / Нефть: 100% за две недели. Что принесет вторая половина мая?

02.04 / Стало известно содержимое российской гуманитарной помощи для США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска