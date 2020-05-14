Результаты голосования за “антиколомойский” закон требует отменить и нардеп от “Слуги народа”

14.05.2020, 7:25, Новости дня

Еще один народный депутат Украины зарегистрировал проект постановления об отмене результатов голосования за закон, который запрещает возвращать национализированные банки прежним владельцам. Документ №2571-д-П1 зарегистрирован в Верховной Раде 13 мая.

Автором проекта постановления указан нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский.

Текст документа на сайте парламента отсутствует.

Вчера стало известно, что принятие закона во втором чтении и в целом оспорил внефракционный нардеп Антон Поляков. Текста его проекта постановления также нет на сайте Рады.

Оба документа переданы на рассмотрение руководства парламента.

Таким образом, подписание принятого Радой закона заблокировано.

Законопроект №2571-д “Об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности” в первом чтении был принят 30 марта, во втором – 13 мая. Среди прочего, документ сделает невозможным возвращение “ПриватБанка”, национализированного в 2016 году, бизнесмену Игорю Коломойскому, который пытается оспорить национализацию в судах.

Принятие этого законопроекта, наряду с открытием рынка земли, – главные требования Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной.