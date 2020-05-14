 

FAW вложит миллиард евро в предприятие в Италии

14.05.2020, 7:16, Новости дня

Китайский государственный автопроизводитель FAW объявил о планах инвестировать €1 млрд в создание центра проектирования электромобилей в северной Италии, наиболее пострадавшей от коронавируса.

Как сообщает Financial Times, ссылаясь на заявление компании, автопроизводитель, также известный как First Automobile Works, создаст в регионе Эмилия-Романья новую компанию для разработки “роскошных электрических и гибридных автомобилей”.

Компания будет создана, как совместное предприятие с базирующимся в США стартапом Silk EV. Согласно сообщению FAW, это позволит организовать в регионе тысячи рабочих мест. При этом головной офис СП будет находиться в Китае, в провинции Цзилинь, где расположена штаб-квартира FAW.

Создание этого СП – первая инвестиция FAW, ранее концентрировавшейся исключительно на внутреннем рынке, за пределами Китая. Пандемия Covid-19 усугубила спад на автомобильном рынке Китая, и ведущая отраслевая ассоциация страны прогнозирует сокращение продаж как минимум на 15% в 2020 году.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / Молодежный Кубок мира по хоккею-2020 отменен из-за коронавируса

02.04 / Цена нефти Brent выросла более чем на 10%

02.05 / Предложен новый метод обнаружения слабых магнитных полей

30.03 / Губернатор Подмосковья: Удостоверения для поездок на работу пока не нужны

17.04 / Диетолог назвал важнейшие для мужчин продукты

07.04 / Euronews – в Европе призвали создать единое приложение для отслеживания коронавируса

11.04 / Безопасные и срочные онлайн-кредиты на выгодных условиях

23.04 / По мановению вируса: как радикально меняется пейзаж киноиндустрии

05.05 / В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом

26.04 / В Эстонии отчитались по ситуации с учебниками с российским Крымом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска