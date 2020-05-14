Топ-10 крупнейших компаний-единорогов Китая в 2019 году

14.05.2020, 7:16, Новости дня

Согласно данным, приведенным в отчете CB Insights, Китай занял второе место по числе компаний-единорогов в 2019 году.

Компании-единороги – это компании, чья капитализация за короткий период времени превысила 1 миллиард долларов. Компании-единороги отражают состояние экономики страны, тенденции и уровень конкурентоспособности экономики.

Компании-единороги в Китае в основном работают в области интернет-технологий.

Ниже мы расскажем о 10 крупнейших компаниях-единорогах Китая в 2019 году.

10. JD Logistics

JD Logistics – логистическая компания Китая, которая имеет самую разветвленную инфраструктуру в стране. Компании принадлежит более 405 складов, которые обслуживают более 2 000 регионов материкового Китая. Капитализация компании в 2019 году оценивается в $13.4 миллиардов.

9. Bitmain

Bitmain — китайский майнинг-гигант, капитализация которого в 2019 году оценивается в $14.8 миллиардов. Компания зарегистрирована в Пекине и является производителей устройств для майнинга криптовалют.

8. WeBank

WeBank – интернет-банк в Китай, капитализация которого оценивается в $16.1 миллиардов. 30% акций принадлежит Tencent, еще по 20% принадлежит инвестиционным фирмам Baiyeyuan Investment и Liye Group.

7. JD Finance/JD Digits

JD Finance/JD Digits – компания, предоставляющая ряд финансовых услуг частным лицам, стартапам и компаниям в Китае. Ее капитализация оценивается в $20.5 миллиардов.

6. Kuaishou

Kuaishou – компания, зарегистрированная в Пекине. Компания предоставляет платформу для торговли и является одним из лидеров электронной коммерции в Китае. Ее капитализация оценивается в $28.6 миллиардов.

5. Cainiao Network Technology

Cainiao – популярная китайская логистическая компания, входящая в состав Alibaba Group.

Ее капитализация оценивается в $29.8 миллиардов.

4. Lu.com

Компания была основана в 2011 году. Это была платформа для кредитования P2P. С тех пор платформа развивалась и стала предоставлять дополнительные финансовые услуги. Теперь это второй крупнейший кредитор в Китае, капитализация которого оценивается в $38 миллиардов.

3. DiDi Chuxing

DiDi Chuxing называют китайским конкурентом Uber. Компания предоставляет услуги такси, а также прокат автомобилей, даже транспорта класса люкс. Капитализация компании достигает $51.6 миллиардов.

2. ByteDance

Компания была основана в 2011 году. В настоящий момент ByteDance является владельцем сервиса TikTok, который стал популярен во всем мире. Капитализация компании оценивается в $75 миллиардов.

1. Ant Financial

Ant Financial считается самой дорогой финансовой компанией в мире. Ее капитализация оценивается в $150 миллиардов. Сегодня компания управляет крупнейшей платформой мобильных и онлайн-платежей Alipay, самым большим фондом денежного рынка YueBao, онлайн-банком MYbank. Общее число пользователей превышает 450 миллионов человек.