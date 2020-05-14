Похудевшая на четыре размера за полгода девушка поделилась секретом успеха

14.05.2020, 7:16, Новости дня

Для избавления от лишних килограммов необязательно ежедневно заниматься спортом, рассказала похудевшая на четыре размера жительница Сан-Франциско Эшли Браун.

По словам девушки, убеждение в необходимости каждый день по часу бегать на беговой дорожке мешало ей сбросить вес, потому что у нее не было времени на походы в спортзал. «Я не хотела туда идти, казалось, все на меня смотрят», – рассказала Браун порталу Today.

Однако перед свадьбой девушка решила поработать над фигурой и приступила к онлайн-тренировкам с персональным тренером. Она занималась по полчаса трижды в неделю.

Через шесть месяцев девушка стала покупать джинсы на четыре размера меньше. Желающим похудеть она посоветовала фокусироваться на объемах, а не стрелках весов, следить за питанием и выбирать интересные для себя упражнения.

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