Samsung анонсировала выпуск Galaxy A Quantum с квантовым генератором случайных чисел

14.05.2020, 7:09, Разное

Корейский оператор SK Telecom и компания Samsung Electronics анонсировала выпуск первого в мире смартфона, который имеет квантовое решение для улучшения безопасности. Новой разработкой оснастили Galaxy A Quantum.

Galaxy A Quantum получил квантовый генератор случайных чисел, разработкой которого занималась швейцарская компания ID Quantique. Согласно утверждению производителя, чип QRNG способен генерировать случайные числа, базируясь на квантовой технологии шифрования, благодаря чему стало возможным создание надёжных непредсказуемых ключей. Это повышает безопасность мобильного общения.

Оператор объяснил, «квантовое шифрование» предназначено для использования в сервисах, которые требуют идентификации и сертификации, в том числе и для мобильных платежей. Смартфон создан на базе уже знакомого пользователям смартфона A71 5G. Он получил 6,7-дюймовый экран, аккумулятор мощностью 4500 мА·ч. Стоимость гаджета составляет $530. Для предварительных заказов устройство будет доступно с 15 мая, а в продажу оно поступит 22 мая.