Столетняя москвичка вылечилась от коронавируса

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14.05.2020, 6:54, Разное

Ее выписали из больницы в день юбилея.

Московские медики выписали сегодня из больницы 100-летнюю пациентку, которая излечилась от коронавирусной инфекции. Медучреждение она покинула в свой день рождения, сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Победившая COVID-19 Пелагея Пояркова лечилась в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА, который после начала распространения пандемии в РФ был переоборудован в коронавирусный стационар. До этого она находилась на плановом лечении в другой больнице, где ее и заразила соседка, у которой врачи позже нашли коронавирус.

Первая выздоровевшая после заражения COVID-19 столетняя пациентка родилась в Москве. Во время Великой Отечественной войны погиб ее муж, она осталась одна с грудным ребенком. Сейчас Пелагея Пояркова живет вместе со своей дочерью и зятем.

В столице уже выздоровели более 21,5 тысячи человек с положительным тестом на коронавирус, всего в РФ вылечились 48 тысяч граждан. Пожилые люди находятся в особой группе риска, так как из-за сопутствующих заболеваний им сложнее справиться с новой инфекцией.

Ранее стало известно о том, что в Италии от коронавируса излечился 101-летний житель города Римини, родившийся в разгар эпидемии испанского гриппа; также СМИ сообщали о 101-летней обитательнице дома престарелых в штате Нью-Йорк, которая тоже смогла побороть новую болезнь.

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Источник: Новая газета



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