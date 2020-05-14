 

Дана Борисова обещает рассказать правду об отношениях с экс-супругом Алёны Кравец

14.05.2020, 6:53, Разное

Популярная телеведущая Дана Борисова разместила на своей странице в Instagram публикацию с анонсом телешоу “На самом деле” с её участием. В рамках эфира знаменитость обещает рассказать публике о своих отношениях с бывшим мужем Алёны Кравец.
Отправной точкой конфликтной ситуации стала видеопубликация в микроблоге Instagram Даны Борисовой, размещенная еще в марте текущего года. В ней знаменитость обратилась к бывшему мужу певицы Алёны Кравец с благодарностью за щедрые презенты и оказанное внимание, упомянув его как “любимого мужчину”.

Спустя некоторое время уже исполнительница заявила своим подписчикам, что её экс-супруг имел связь с ведущей, которую она назвала “наркоманкой”, намеревающейся отомстить ей за прежние конфликты и перепалки. Подробности неоднозначной ситуации Дана Борисова собирается открыть перед зрителями в рамках предстоящего эфира передачи “На самом деле”.

Примечательно, что красавица напомнила подписчикам о том, что детектор лжи, проверяющий участников на правдивость их высказываний, является “истинным и настоящим”. С другой стороны, завершая аннотацию к публикации, Борисова несколько заинтриговала поклонников: “Ребята, отнеситесь к этому как к шоу”.



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