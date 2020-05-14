Вакцину от коронавируса согласились на себе протестировать жители Уфы

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14.05.2020, 6:53, Разное

В Уфе клиника БГМУ одной из первых приступила к тестированию препарата от коронавируса. Испытать вакцину на себе согласились десять жителей башкирской столицы, являющиеся пациентами данного медучреждения.

Новое лекарство под названием «Левилимаб», предназначенное для борьбы с COVID-19, испытывают в клинических условиях три медицинских центра России, включая БГМУ. 10 уфимцев наряду с полусотней добровольцев из Москвы, взяли на себя риск испробовать лекарство, которое может спасти миллионы людей от опасной инфекции.

Пациентам с коронавирусом, проходящем лечение в клинике БГМУ, в рамках испытательного процесса сделают один укол. Об итогах тестирования, как отметил заведующий кафедрой госпитальной терапии Булат Бакиров, можно будет судить уже в начале июня, после чего станет известно об эффективности вакцины. Специалист не сомневается, что вскоре человечество получит лекарство от коронавируса.



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