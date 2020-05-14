 

США пообещали Саудовской Аравии более тысячи крылатых ракет

14.05.2020, 6:53, Новости дня

Американская авиационно-космическая корпорация Boeing поставит Саудовской Аравии 650 крылатых ракет воздушного базирования (КРВБ) SLAM-ER (Stand-off Land Attack Missile – Expanded Response) и 402 противокорабельные ракеты (ПКР) Harpoon («Гарпун») в модификации Block II, сообщили в Пентагоне.

В Минобороны США сообщили, что с компанией Boeing подписан контракт на общую сумму 1,971 млрд долларов на проведение работ по модернизации КРВБ SLAM ER и поставку 650 новых ракет Саудовской Аравии, передает ТАСС.

«Ожидается, что соглашение будет выполнено к декабрю 2028 года», – отмечается в документе.

В ведомстве уточнили, что контракт осуществляется по программе поставок военной техники иностранным заказчикам FMS (Foreign Military Sales). Дальность пуска КРВБ SLAM ER составляет порядка 270 км.

Поставки Эр-Рияду 402 ПКР Harpoon Block II будут вестись в рамках отдельного контракта с Boeing на сумму 656,98 млн долларов. Ракеты этого типа будут поставлены Саудовской Аравии, а также Бразилии (четыре единицы), Таиланду (восемь единиц) и Катару (53 единицы). Дальность пуска ПКР Harpoon Block II составляет порядка 125 км.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / ВОЗ включила российскую разработку в список перспективных вакцин от коронавируса

06.04 / Bloomberg узнал о споре Москвы и Эр-Рияда из-за условий сокращения нефтедобычи

28.04 / Число подтвержденных случаев COVID-19 в США превысило 1 млн человек

24.04 / COVID-19: ситуация с беременными и новорожденными

06.04 / В Минздраве объяснили, почему в Украине уровень тестирования на коронавирус ниже, чем в Европе

30.03 / Внесены изменения в перечень непродовольственных товаров первой необходимости

29.04 / Апелляционный суд рассматривает спор между администрацией и комитетом Палаты представителей

21.04 / Нефтедобывающие компании перечислили в бюджет РФ 10,5 млрд рублей

21.04 / Число случаев коронавируса в мире возросло на 83 тыс. за сутки

15.04 / В Минздраве посоветовали жителям Киевской и Житомирской областей утром не выходить на улицу из-за пожара в Чернобыле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска