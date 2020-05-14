 

Телеведущая Оксана Пушкина заболела коронавирусом после посещения ветеранов

14.05.2020, 6:45, Разное

Что примечательно, еще 9 мая знаменитость ходила по ветеранам с поздравлениями. В своем инстаграм-профиле женщина рассказала историю жизни героини войны Зои Владимировны Грузевич. Как отметила в публикации Оксана Пушкина, они с 97-летней старушкой долго болтали.

Правда, телеведущая заверила, что во время поздравлений выполняла все меры предосторожности. Звезда надевала маску и перчатки, соблюдала двухметровую дистанцию, дезинфицировала дверные ручки.

В беседе с журналистами политик отметила, что из симптомов у нее лишь небольшой насморк и отсутствие обоняния. “А так я чувствую себя хорошо”, – добавила Оксана Пушкина.

По мнению телеведущей, она заразилась коронавирусом во время работы над проектом #МыВместе. Последние несколько недель активисты развозили по больницам средства защиты. Женщина отметила, что соблюдала масочный режим, однако это не спасло ее от китайской инфекции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Oxana Pushkina (@opushkina) 9 Май 2020 в 11:51 PDT

Оксана Пушкина известна зрителям по программе “Женский взгляд”, которая выходила на телеканале НТВ с 1999 по 2013 год. Журналистка брала интервью у звезд российского и западного шоу-бизнеса. Также она работала над авторской передачей “Зеркало для героя”, выходившей в эфир в 2016 году.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Мнение: Крым, коронавирус, казаки…

18.04 / ЛОР-врачи рассказали о симптоме COVID-19 при “бессимптомном” течении болезни

16.04 / Скандалы: «Меня сюда уполномоченным поставили, чтобы это издание не было закрыто»

01.04 / Песков рассказал о мерах предосторожности Путина в связи с пандемией коронавируса

02.05 / “Залайкай меня до предела!”: Анфиса Чехова поделилась тоской по мужскому вниманию

14.04 / Под Москвой в колодце обнаружили человеческий скелет

10.04 / Мнение: Украинские атомные реакторы превращаются в труху

05.05 / В России на 90 процентов упали продажи одежды

08.04 / В московской аптеке жестоко избили научного сотрудника РАН

02.04 / Уимблдонский турнир отменили впервые после окончания Второй мировой войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска