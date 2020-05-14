Телеведущая Оксана Пушкина заболела коронавирусом после посещения ветеранов

14.05.2020, 6:45, Разное

Что примечательно, еще 9 мая знаменитость ходила по ветеранам с поздравлениями. В своем инстаграм-профиле женщина рассказала историю жизни героини войны Зои Владимировны Грузевич. Как отметила в публикации Оксана Пушкина, они с 97-летней старушкой долго болтали.

Правда, телеведущая заверила, что во время поздравлений выполняла все меры предосторожности. Звезда надевала маску и перчатки, соблюдала двухметровую дистанцию, дезинфицировала дверные ручки.

В беседе с журналистами политик отметила, что из симптомов у нее лишь небольшой насморк и отсутствие обоняния. “А так я чувствую себя хорошо”, – добавила Оксана Пушкина.

По мнению телеведущей, она заразилась коронавирусом во время работы над проектом #МыВместе. Последние несколько недель активисты развозили по больницам средства защиты. Женщина отметила, что соблюдала масочный режим, однако это не спасло ее от китайской инфекции.

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Публикация от Oxana Pushkina (@opushkina) 9 Май 2020 в 11:51 PDT

Оксана Пушкина известна зрителям по программе “Женский взгляд”, которая выходила на телеканале НТВ с 1999 по 2013 год. Журналистка брала интервью у звезд российского и западного шоу-бизнеса. Также она работала над авторской передачей “Зеркало для героя”, выходившей в эфир в 2016 году.