 

Radio Free Asia: Россия продает в ЕС газ на 30 процентов дешевле, чем внутри страны

14.05.2020, 6:18, Разное

                                  Вашингтон, 03.05.2020, 

22 апреля спотовые цены на газ в Лондоне упали до $45,65 за тысячу кубометров, что почти на 30% ниже, чем цены во внутренних западных регионах России.

Фото: biznesalert.com

Об этом сообщает американское Radio Free Asia со ссылкой на азербайджанское информационное агентство Turan.

Еще в феврале «Газпром» прогнозировал, что будет продавать газ в Европе по $175 – $185 за тысячу кубометров, передает Newsbase Daily News.

Radio Free Asia напоминает, что 17 апреля возникло еще одно осложнение в связи с объявлением карантина на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, главном ресурсе трубопровода «Сила Сибири».

Американское издание с «заботой» о КНР подчеркивает, что Пекин «платит высокую цену за природный газ из газопровода «Сила Сибири» в то время, когда пандемия COVID-19 привела к снижению многих энергетических затрат до исторического минимума».

В январе и феврале стоимость сырья обошлась Пекину в $203 за тысячу кубометров, пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные таможни РФ и КНР.

Ранее в феврале генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова отказалась назвать цену для Китая: «Нас часто спрашивают о цене на газ, которая записана в контракте между «Газпромом» и CNPC. К сожалению, мы не раскрываем ценовые параметры, поскольку условия контракта предусматривают, что это коммерческая тайна». При этом Бурмистрова уточнила, что «Сила Сибири» будет «конкурировать с поставками центральноазиатского газа только на севере и востоке Китая». «Центральноазиатский газ не поставляется на северо-восток», – уточнила топ-менеджер компании.

Цены «Газпрома» для Европы и Китая падают, потому что они связаны с ценами на нефтепродукты, которые в случае Китая корректируются с задержкой на 9 месяцев.



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