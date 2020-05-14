Ищем родных Иванова Василия Владимировича, 1923 г.р., уроженца Ярославской области
 

Ищем родных Иванова Василия Владимировича, 1923 г.р., уроженца Ярославской области

14.05.2020, 6:37, Объявления
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В год 75-летия Великой Победы, московский поисковый отряд «Обелиск» обращается с огромной личной просьбой: помогите в поисках родных погибшего солдата Великой Победы, уроженца и жителя Ярославской области.

Практика поисковой работы показывает, что родные бойцов редко уезжают из того региона, в котором проживали до войны. Возможно, родные Иванова Василия Владимировича и сегодня проживают в Ярославской области, в г. Ярославле или в Рыбинском районе. Вот поэтому-то мы и просим Вас опубликовать это наше объявление: возможно, родные солдата прочтут, услышат его и отзовутся.

Ищем:

Иванов Василий Владимирович, 1923 г.р., рядовой 30 гвардейской стрелковой дивизии; по другим сведениям- 1216 стрелкового полка 17 стрелковой дивизии 33 Армии Западного фронта- https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=2632125:

Уроженец: Ярославская область, Рыбинский р-н, Назаровское сельское поселение, Шашковский сельский округ, дер. Борзово.

Адрес проживания до войны: г. Ярославль, Кировский район, ул. Большая Октябрьская, дом 1\19, кв. 42. По другим данным – ул. Большая Октябрьская дом 7/19 – https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=2632125 .

Отец – Иванов Владимир Иванович, 1880 г.р. – https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=2021428. Призван Кировским РВК г. Ярославля – https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=2021428 .



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