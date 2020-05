Китайская ракета, угрожавшая Лос-Анджелесу и Нью-Йорку, рухнула в Атлантику

14.05.2020, 6:17, Разное

Но ее 10-метровый обломок упал на деревню в Кот-д’Ивуаре (ФОТО)

время публикации: 13 мая 2020 г.

Около 16:00 (по местному времени) 11 мая в деревне Махуну, которая расположена в департаменте Боканда региона Н’Зи – в центральной части Кот-д’Ивуара, с оглушительным шумом упала металлическая труба длиной более 10 метров. Объект рухнул на окраине населенного пункта рядом со зданием. Оно осталось целым, никто не пострадал, сообщает Afriksoir.

Предполагается, что труба является фрагментом ступени китайской ракеты-носителя “Чанчжэн-5Б” (Long March-5B или “Великий поход-5Б”), которая была запущена 5 мая с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань.

Она отправила в космос пробную версию китайского пилотируемого космического корабля нового поколения без экипажа и грузовую возвращаемую капсулу для испытаний. Примерно спустя 488 секунд полета он отделился от ракеты и вышел на заданную орбиту, информирует агентство “Синьхуа”.

11 мая ступень этой ракеты-носителя сгорела в плотных слоях атмосферы над Атлантикой, приводит ТАСС сообщение пресс-службы 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США в Twitter. Отмечается, что “вход в атмосферу над Атлантическим океаном ступени ракеты-носителя, использованной для вывода на орбиту китайского корабля, произошел в 08:33 по времени Тихоокеанского побережья США” (18:33 мск).

Вероятно, фрагменты ракеты не полностью сгорели в атмосфере и упали в Западной Африке. В местных СМИ писали и о доме в деревне Н”Гуину, который был поврежден упавшим с неба предметом. Здесь также не было пострадавших, сообщает Forbes.

Деревня Махуну:

Инфразвуковая станция в Кот-д’Ивуаре зарегистрировала объекты, которые, по-видимому, являются фрагментами ракеты. Они двигались в атмосфере со сверхзвуковыми скоростями и упали на землю примерно в 60 километрах от самой станции.

#CTBTO #IMS Infrasound station I17Cl #IvoryCoast detected impact of debris from reported rocket entering atmosphere 11May20. Both seismic signals of impact ~60 km frm station & infrasound signals of rocket debris traveling @ supersonic speeds through atmosphere, recorded.

5:38 PM – May 12, 2020 · Vienna, Austria

Джонатан Макдауэлл, астроном Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, говорит, что время инцидентов в деревнях Кот-д’Ивуара, расположенных на предсказанной траектории основного этапа полета “Чанчжэн-5Б”, подтверждает, что упавшие объекты были частью ракеты. Пока найденные предметы не классифицированы как космический мусор, и Китай не взял на себя ответственность.

11 мая существовала угроза и для США. Это был повторный вход объекта в атмосферу, поэтому определить место приземления было нельзя. При этом траектория падения ракеты прошла над Лос-Анджелесом и Нью-Йорком, передает The Weather Channel.

Ступень китайской ракеты-носителя “Чанчжэн-5Б” стала одним из самых больших обломков космического мусора, которые когда-либо падали на Землю. С массой 18 тонн она занимает четвертое место в этом списке. Последний раз более крупный объект сгорал в атмосфере нашей планеты в ночь на 7 февраля 1991 года. В тот день в Атлантическом океане затопили советскую орбитальную станцию “Салют-7” массой 39 тонн. Ее фрагменты упали в нескольких районах Аргентины и Чили, тогда тоже обошлось без пострадавших.