 

Танкер с саудовской нефтью для Беларуси прибыл в порт Клайпеды

14.05.2020, 6:17, Разное

12 МАЯ 2020

Фото из архива

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Танкер с нефтью для Беларуси от национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco прибыл в порт Клайпеды, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна “Белнефтехим” Александр Тищенко.

“Танкер с 87 тысяч т нефти прибыл ночью и с утра встал под разгрузку”, – отметил Александр Тищенко.

По его информации, разгрузка будет идти до 14 мая – с этого дня начнется отправка нефти по железной дороге на “Нафтан”. На завод в Беларуси сырье начнет поступать, скорее всего, с 16 мая, если транспортировка по железной дороге будет без проблем.

Ранее в “Белнефтехиме” сообщали, что в дальнейшем возможность поставок нефти от Saudi Aramco будет зависеть от ситуации на рынке.

В нынешнем году Беларусь также закупала для своих НПЗ норвежскую и азербайджанскую нефть с перевалкой в портах Литвы и Украины соответственно.

Первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой сообщал, что тема альтернативного сырья будет постоянной в белорусской нефтяной повестке. “Работа со всеми странами, у которых мы уже нефть купили (азербайджанскую, норвежскую), и нашими новыми партнерами, такими как Саудовская Аравия и США, будет продолжаться. Безусловно, будем стараться добиваться максимально выгодных условий этих поставок”, – сказал Дмитрий Крутой.



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