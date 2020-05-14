«Воры в законе» подали в суд на президента Грузии Саломе Зурабишвили

14.05.2020, 6:16, Разное

Агентству «Прайм Тайм» стало известно, что «воры в законе» подали в суд иск против президента Грузии. Дело касается решения президента, согласно которому многие криминальные «авторитеты» были лишены гражданства Грузии, что ограничило их передвижение в другие страны. Кроме того, в случае задержания их в другом государстве, они не будут депортированы в Грузию.

В основном речь идет о тех «ворах в законе», которые были оправданы судами Грузии в 2013-18 годах, однако, после оглашения оправдательного приговора, им все равно пришлось покинуть страну.

За последние пять лет грузинское правосудие признало невиновными и выпустило из зала суда более 30 «воров в законе», среди которых есть достаточно влиятельные, и признанные криминальными «авторитетами» на постсоветском пространстве.

Большинство из вышеперечисленных лиц неоднократно задерживались с фальшивыми документами в других странах, и после предоставления информации в Грузию, президент приняла решение лишить их гражданства.

«По распоряжению президента эти люди были лишены гражданства Грузии совершенно безосновательно. Это произошло таким образом, что не было проверено, действительно ли они имели гражданство какой-либо другой страны. Абсолютно недопустимо оставлять человека без гражданства. Это не имеет никаких правовых оснований.

Сегодня они не считаются гражданами какой-либо страны, у них ограничен целый ряд услуг, в том числе, нам надо приложить большие усилия для того чтобы эффективно провести их разбирательство в суде», – говорит адвокат Тамар Абесадзе.