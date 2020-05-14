 

В ответственный момент Китай сделал России щедрый подарок

14.05.2020, 6:16, Разное

Российский военно-морской  флот очень доволен. С  таким  партнером стоит дружить

翻译 Military maze 2020-05-14 00:06:13 阅读数:5 评论数:0 点赞数:0 收藏数:0

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В течение длительного  времени Соединенные Штаты рассматривали Россию как самую большую угрозу, и  противостояние между двумя сторонами почти никогда не прекращалось. Хотя РФ обладает большой  военной мощью, но  отстает  от  Соединенных  Штатов,  между  двумя  странами, в этом отношении,  по-прежнему существует большой разрыв.  Кроме того, российская экономика всегда находится в  плохом  состоянии. Соединенные Штаты часто одерживают верх в борьбе с Россией, но,  в то же  время,  перед лицом жесткой РФ Соединенные Штаты не  смеют  быть слишком высокомерными.

Если так будет продолжаться  и  дальше,  то  разрыв между США и Россией будет только расти. Российский военно-морской флот уже  долгое время не получал новых  боевых  кораблей. Единственный авианосец, “Адмирал Кузнецов”, был поврежден и не может  быть использован  при  проведении  операций. Поэтому, под двойным давлением внешних забот и внутренних проблем, РФ начала активно сотрудничать с Китаем, пытаясь переломить ситуацию. Достигнутые в прошлом году гигантские  энергетические договоренности  между Китаем и Россией, имеют большое значение для экономического развития России.

Как  известно, после распада Советского Союза ВМФ РФ унаследовал только один авианосец – “Адмирал Кузнецов”.  Сегодня,  этот и так  недостаточно мощный  ветеран вообще не может  удовлетворить потребности российского военно-морского флота.  Изменить  эту  ситуацию  [самостоятельно] Россия  бессильна,  поскольку проектирование и строительство авианосца –  это  очень сложный  процесс,  а  у  РФ отсутствуют вспомогательные средства и даже современные верфи.

Однако в настоящее время РФ заказала в  Китае 1000-тонный козловой и восемьсоттонный краны,  Китай также направит соответствующий технический персонал для участия в строительстве российской верфи. Как гласит старая пословица: «Лучше  научить человека ловить рыбу,  чем  просто  давать ему её». В то  же  время,  действия Китая показывают его искренность,  и  это также позволяет РФ понять правильность выбора Китая в качестве партнера.

На самом деле, отношения между Китаем и Россией немного похожи на отношения джентльменов – простые и прагматичные. Мы не можем игнорировать реальные трудности друг друга. В этом году исполняется 70 лет со дня установления китайско-российских дипломатических отношений. Я надеюсь, что совместными усилиями двух стран мир может стать более мирным и стабильным в новом году!



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