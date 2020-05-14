Элла Харпер – Девочка-верблюд

14.05.2020, 6:16, Разное

Американка Элла Харпер родилась 5 января 1870 года и у нее сразу же была диагностирована редкая аномалия конечностей. Из-за этой аномалии колени Элли сгибались назад, как у кузнечика.

В медицине это называют врожденным вывихом колена и подобное чаще всего встречается в куда менее радикальной форме, чем у Эллы. Если у людей небольшое прогибание колен, то они еще могут ходить на ногах самостоятельно, но с очень сильным выворачиванием двигаться можно лишь на четвереньках.

В современном мире детей с подобным вывихом с самого раннего младенчества начинают лечить с помощью ортопедии, массажа, гимнастики и других способов, но в 19 веке больные ничего этого не получали (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Эллы появилась на свет одновременно со своим братом-близнецом, однако он умер, едва прожив три месяца. Предположительно у него тоже был вывих колена, а также другие, куда более серьезные проблемы со здоровьем. При этом у родителей Эммы и помимо близнецов было еще четверо детей, три девочки и мальчик.

Проживали Харперы в небольшом городке Хендерсонвилл и считались не бедными, однако денег в их семье вечно не хватало, они даже не могли купить себе отдельный дом и жили вместе с престарелыми родителями отца Эллы.

Когда Эмме было 12 лет, на нее обратил внимание руководитель одного из популярных в те годы "Цирков Уродов" под названием "Harris' Nickel Plate". Девочке предложили ходить на четвереньках перед зрителями и получать за это 200 долларов в неделю. Это примерно как сейчас 5 тысяч долларов. Конечно же родители Эммы и она сама сразу же согласились на подобное.

Элла ходила на четвереньках так быстро и ловко, что публика поражалась увиденному. На афишах Эллу звали "Девочка-верблюд". За 4 года, когда она выступала в этом цирке, она стала его самой популярной персоной и настоящей звездой.

Девочка нисколько не тяготилась своей аномалией, она даже получала большое удовольствие, выступая на публике. Однако когда она повзрослела, ей надоело шоу и в 1886 году она сделала громкое заявление, что уходит:

"Все зовут меня девочка-верблюд, потому что мои коленки вывернуты назад. Лучше всего я могу ходить на четвереньках, какой вы видите меня на афишах. За последние 4 года я много путешествовала в шоу-бизнесе, но сейчас я хочу бросить выступления и поступить в школу, чтобы получить другую профессию".

Получая еженедельно по 200 долларов, Элла Харпер скопила небольшое состояние, которое позволило бы ей жить далее совершенно безбедно, поэтому она с легкостью попрощалась с цирком и далее информации о ней уже совсем мало.

Известно, что она вернулась в свою семью в Теннесси и прожила несколько лет вместе с матерью и племянницей. По какой-то причине она не поступила в школу, зато стала засматриваться на мужчин. Эллу нисколько не тяготила ее аномалия и у нее хватало поклонников.

В 1905 году она вышла замуж за Роберта Савели, а год спустя родила ему дочь Мейбл. Увы, но девочка не прожила и нескольких месяцев, скончавшись от неуказанных врожденных осложнений. Возможно она унаследовала тот комплекс аномалий, с которыми родился брат Эллы.

Опечаленные потерей ребенка, Элла и Роберт решили больше не рисковать и удочерили девочку из приюта. Однако и этот младенец умер, не дожив и до трех месяцев. Дальше Элла и ее муж жили в Нэшвилле, а 19 декабря 1921 года Элла скончалась от рака толстой кишки.



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