В Индонезии засняли на видео как труп двигает рукой в гробу

14.05.2020, 6:16, Разное

5 мая 2020 года на кладбище города Манадо в Северном Сулавеси, Индонезия, проходили стандартные похороны по христианскому обряду.

За исключением того, что в гробу было сделано узкое окно, в которое можно было увидеть одежду усопшего, обряд ничем не отличался от такого же в других странах.

Когда гроб был опущен в вырытую могилу, священник начал читать молитвы, стоя рядом с семьей покойного. Он читал "Бог сказал в книге Иоанна. Я Воскресение и Жизнь. Кто бы ни верил в меня, он будет жить, даже если он мертв".

В этот самый момент автор видео снимал крышку гроба и можно отчетливо увидеть, что там что-то двигается. Больше всего это было похоже как если бы покойный взмахнул рукой в попытке коснуться окна (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Автор видео не сразу заметил это, но когда заметил и выложил видео в соцсети, оно сразу же стало вирусным. Люди пишут, что может быть человек был еще жив, когда его хоронили. Или же произошло нечто мистическое и он ожил на несколько мгновений, чтобы дать весточку родным.

"Он махнул рукой в попытке выбраться из гроба, он был все еще жив, напуган и хотел вылезти", – пишет один из пользователей.

"Или туда просто залезла крыса", – возражает другой.

Есть также версии о том, что это случайный блик, а то и вовсе отражение фотокамеры в стекле.

Когда видео попало в мировые СМИ, кто-то из экспертов выдвинул версию, что это могло быть естественное движение трупа, какое бывает у умерших во время разложения тела. В теле накапливаются газы, происходит разрушение мышечной ткани и поэтому тело может менять положение.

Однако то, что показано в этом видео, больше походит на что-то намеренное, а не случайное движение рукой из-за разложения. К сожалению, имя похороненного пока не известно, как и обстоятельства при которых он умер и проводилось ли посмертное вскрытие перед похоронами.



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