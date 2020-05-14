Нелегальных мигрантов депортируют из США в связи с эпидемией коронавируса

14.05.2020, 6:13, Новости дня

Молодые мигранты и соискатели убежища переплывают реку Рио-Гранде, разделяющую США и Мексику, чтобы попасть в Техас. Многие из этих подростков покинули Центральную Америку самостоятельно; другие были отправлены родителями из лагерей беженцев в Мексике. Многим из них нет и десяти лет.

Американское законодательство, как правило, разрешает несовершеннолетним нелегальным мигрантам жить с родственниками в ожидании иммиграционного суда. Однако теперь администрация Трампа, ссылаясь на пандемию коронавируса, оперативно депортирует таких людей из страны в соответствии с декларацией президента о чрезвычайном положении. Только в апреле из США были высланы 600 несовершеннолетних «нелегалов».

С помощью депортаций администрация пытается предотвратить въезд в страну несовершеннолетних нелегальных мигрантов. Пограничные органы говорят о необходимости ограничить число ходатайств о предоставлении убежища и пересечений границ во время пандемии, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Адвокаты мигрантов считают, что власть использует пандемию в качестве повода для отказа брать детей под защиту на федеральном уровне.

Согласно Закону о борьбе с торговлей людьми 2008 года, несовершеннолетние граждане иностранных государств, за исключением Канады и Мексики, не могут быть немедленно депортированы и имеют право на доступ к адвокату. Их должны передать родственникам, проживающим в США. Эти правила предназначены для предотвращения жестокого обращения с детьми или их попадания в руки преступников.

Таможенно-пограничная служба США (ТПС) начала высылку детей из страны в конце марта, ссылаясь на чрезвычайную ситуацию с распространением коронавируса. По данным ТПС, в апреле из 766 детей, нелегально перешедших границу, только 166 остались в стране и были переданы в ведение Министерства здравоохранения и социальных служб, в то время как 600 человек были депортированы.

Однако согласно сообщению Минздрава, в апреле пограничники передали ведомству только 58 несовершеннолетних мигрантов без сопровождения.

Пограничники заявляют, что решение о недопустимости депортации детей принимается «в каждом конкретном случае, например, когда возвращение в родную страну невозможно, или если агент подозревает торговлю людьми или видит признаки болезни». Представитель ведомства отказался предоставить более подробную информацию.

На прошлой неделе исполняющий обязанности главы ТПС Марк Морган заявил, что США могут продолжать высылать мигрантов, даже если штаты начнут ослаблять ограничительные меры, введенные в связи с пандемией. В последние недели из Соединенных Штатов в Гватемалу были депортированы не менее 100 человек с COVID-19, включая несовершеннолетних.