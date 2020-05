Великобритания остается на первом месте в Европе по числу жертв COVID-19

14.05.2020, 6:10, Новости дня

В Великобритании количество жертв коронавирусной инфекции COVID-19 выросло до 33 186. Об этом сообщает департамент здравоохранения и социального обеспечения Великобритании на странице в Twitter.

За прошедшие сутки в Великобритании умерло 494 человека. С более чем 33 тыс. умерших Соединенное Королевство остается на первом месте в Европе по уровню смертности от коронавирусной инфекции и на втором в мире после США.

Всего с начала эпидемии 87 043 теста на COVID-19 было проведено в Великобритании 12 мая – у 3242 человек обнаружили инфекцию.

Статистику о выздоровевших минздрав Великобритании не публикует.

As of 9am 13 May, there have been 2,094,209 tests, with 87,063 tests on 12 May.

1,522,258 people have been tested of which 229,705 tested positive.

As of 5pm on 12 May, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 33,186 have sadly died. pic.twitter.com/at0NCqAILf

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) May 13, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,29 млн человек, из них более 293 тыс. умерли, а 1,5 млн вылечились.