Кабмин утвердил план повышения эффективности работы украинской таможни

14.05.2020, 6:10, Новости дня

Кабинет Министров Украины 13 мая утвердил план мероприятий по повышению эффективности работы Государственной таможенной службы. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Министр финансов Сергей Марченко презентовал три ключевых направления реформы украинской таможни.

По мнению министра, функциональное направление должно обеспечить контроль государства на всех этапах деятельности таможни и уменьшить коррупционные риски. Сюда он включил минимизацию человеческого фактора в процессах (диджитализацию, снаряжение службы сканерами, весами, камерами, пломбами, экспресс-тестами) и вопрос предупреждения коррупции (мониторинг рисковых внешнеэкономических операций аппарата таможенной службы в режиме 24/7).

Мотивационное направление, по задумке Марченко, должно способствовать привлечению новых качественных кадров. Для этого планируется проведение тестирования квалификации и уровня добропорядочности сотрудников. Также это направление включает мотивацию “прозрачными бонусами” (предоставление сотруднику таможни социальных и правовых факторов защиты).

Сервисное направление, по утверждению министра, включает комплекс мер, направленных на то, чтобы таможня стала качественным сервисом для добропорядочных предпринимателей. Это направление предусматривает введение максимальной прозрачности и внедрение “понятных правил” в соответствии с нормами ЕС и международных организаций.

“Результативность проведенной работы в рамках реформирования таможни будет проверяться по четким КРI, которые абсолютно реальные для исполнения при условии добросовестного выполнения таможенником своих должностных обязанностей. Я считаю, что таможенники должны быть не просто исполнителями реформы, а основными ее проводниками. Именно такие люди должны работать на таможне – честные, мотивированные и открытые для изменений. Таможня перестанет быть забюрократизированным государственным фискальным органом, который ставит преграды и тормозит товарообмен, то есть развитие рыночной экономики. Это будет качественная, модернизированная и прозрачная сервисная служба для бизнеса и граждан”, – подчеркнул Марченко.

В марте недовольство работой таможни из-за контрабанды высказывал президент Украины Владимир Зеленский. “Нам рассказывают о решительном и бескомпромиссном бое с контрабандой, но сейчас выглядит так, что в этом бою контрабанда отправляет таможню в нокаут. Таможня должна собирать не лайки в Facebook, а деньги в государственную казну”, – сказал глава государства во время выступления в Верховной Раде.

В июле 2019 года – апреле 2020 года Государственную таможенную службу возглавлял Максим Нефьодов. Увольнение Нефьодова премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил плохими показателями по поступлениям в государственный бюджет.

Нефьодов в ответ заявил, что доходы таможни и не могли возрасти, учитывая падение промышленного роста и ревальвацию гривны. “Бывали случаи, когда у меня спрашивали, нельзя ли побороться с контрабандой так, чтобы денег стало больше. Понятно, что это формировало негативное впечатление о нас, потому что таможня приносила плохие новости. Поэтому реакция Зеленского в парламенте более эмоциональная, чем подтвержденная какими-то цифрами”, – считает экс-руководитель ведомства.