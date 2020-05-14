 

Еще два депутата Госдумы РФ заразились коронавирусом

14.05.2020, 6:10, Новости дня

Коронавирусом заразилось еще два депутата Государственной думы РФ. Как сообщает “РИА Новости”, об этом 13 мая заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, количество заразившихся коронавирусом депутатов увеличилось до пяти. Имен заболевших он не назвал.

“РИА Новости” пишет, что ранее было известно о заболевании депутатов от КПРФ Леонида Калашникова и Дмитрия Новикова, а также Светланы Максимовой из “Единой России”.

Позже депутат от “Единой России” Оксана Пушкина сообщила в Telegram, что заболела COVID-19. “Переношу бессимптомно, по КТ изменения в легких минимальны, температуры нет, если бы не тест – никогда бы не подумала, что болею”, – написала она.

Входит ли она в число пятерых заболевших депутатов, о которых говорил Володин, неизвестно.

Россия на данный момент занимает второе место в мире по количеству заразившихся коронавирусом – в стране подтверждено 242 тыс. случаев инфицирования, умерло 2,2 тыс. пациентов, выздоровело 48 тыс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.05 / France 24 – коронавирусный кризис может лишить пропитания 1,6 млрд людей, предупреждают в ООН

12.05 / Сборщики дикоросов заблудились в лесу в Томской области

02.04 / Куда пропали все маски: журналистское расследование “Вестей”

14.04 / Курбан Бердыев может вернуться в тренерскую профессию

31.03 / В Киеве начали тестировать на коронавирус всех пациентов с воспалением легких – Кличко

04.05 / Послы стран G7 предупредили, что Украина потеряет поддержку в случае нарушения независимости антикоррупционных органов

29.04 / Топ-10 городов США, население которых получит финансовую помощь во время эпидемии

28.04 / Смертельный симптом COVID-19 начали успешно лечить средством от артрита

26.03 / Корреспондент – нарушителей карантина на Украине пока не будут отслеживать с помощью мобильных

29.03 / Новый Mitsubishi Pajero появится в 2021 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска