Еще два депутата Госдумы РФ заразились коронавирусом

14.05.2020, 6:10, Новости дня

Коронавирусом заразилось еще два депутата Государственной думы РФ. Как сообщает “РИА Новости”, об этом 13 мая заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, количество заразившихся коронавирусом депутатов увеличилось до пяти. Имен заболевших он не назвал.

“РИА Новости” пишет, что ранее было известно о заболевании депутатов от КПРФ Леонида Калашникова и Дмитрия Новикова, а также Светланы Максимовой из “Единой России”.

Позже депутат от “Единой России” Оксана Пушкина сообщила в Telegram, что заболела COVID-19. “Переношу бессимптомно, по КТ изменения в легких минимальны, температуры нет, если бы не тест – никогда бы не подумала, что болею”, – написала она.

Входит ли она в число пятерых заболевших депутатов, о которых говорил Володин, неизвестно.

Россия на данный момент занимает второе место в мире по количеству заразившихся коронавирусом – в стране подтверждено 242 тыс. случаев инфицирования, умерло 2,2 тыс. пациентов, выздоровело 48 тыс.