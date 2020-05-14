На стимулирующие выплаты медикам из резервного фонда выделили 4,8 млрд рублей

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14.05.2020, 6:08, Новости дня

Правительство РФ выделило из резервного фонда более 4,8 млрд рублей на стимулирующие выплаты медикам, непосредственно участвующим в оказании помощи гражданам с выявленной новой коронавирусной инфекцией.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Согласно документу, выплаты положены «медицинским работникам, в том числе военнослужащим и приравненным к ним лицам, иным работникам, <…> непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция», за работу в период с апреля по июнь.

Размер стимулирующей выплаты для врачей, которые оказывают скорую медицинскую помощь, составит 50 тыс. рублей ежемесячно, для среднего и младшего медицинского персонала, а также для водителей машин скорой помощи – 25 тыс. рублей. Столько же получат военнослужащие и приравненные к ним лица, выполняющие аналогичные функции.

Врачи, работающие в стационарах с пациентами, у которых выявлена коронавирусная инфекция, получат 80 тыс. рублей в месяц. Среднему медицинскому персоналу, военнослужащим и приравненным к ним лицам полагается ежемесячная выплата в размере 50 тыс. рублей, младшему персоналу (включая военнослужащих с аналогичными обязанностями) – 25 тыс. рублей.

Самая большая сумма (2,77 млрд рублей) будет направлена Минобороны России. Росгвардии выделено почти 93 млн рублей, ФМБА – 751,4 млн рублей, ФСБ – 334 млн рублей, ФСИН – почти 661 млн рублей, управлению делами президента – около 195 млн рублей.

В начале апреля на совещании с главами регионов президент Владимир Путин предложил установить специальную федеральную выплату специалистам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом и ежеминутно рискуют своим здоровьем. Глава государства также предложил установить для медиков повышенные страховые гарантии, как это сделано для личного состава Вооруженных сил России.

На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства поручил главам регионов наладить работу так, чтобы до 15 мая все медики получили положенные им апрельские выплаты за участие в борьбе с коронавирусом.



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