Мнение: «Мать года» развлеклась с детьми, прыгая по льдинам

14.05.2020, 6:05, Разное

Даже если ты трижды экстремалка, жизнь твоих детей тебе не принадлежит. Они – не твоя собственность. И ты не имеешь права подвергать их жизни опасности. Теперь женщиной из Якутии займутся органы опеки. Многие почему-то считают, что изымать детей из семьи нельзя. А мне кажется, можно и нужно – в этой семье дети могут не выжить. С такой-то мамой.

Я не знаю, где папа. Может, он – тот самый шаман, который шел к Путину, но добрался только до сумасшедшего дома. Но матери тоже там – самое место.

Автор видео радостно пишет: «И премия «Мать года» отправляется… в Якутию! В Якутии семья с двумя детьми устроила опасные прыжки по льдинам по случаю начавшегося ледохода». Видео он сам якобы получил от знакомых.

Мадам с двумя ребятишкам прыгала по льдинам. Видео опасной прогулки опубликовано было в сети. И на кадрах запечатлено, как женщина перепрыгивает с одной тающей льдины на другую. В какой-то момент все трое оказываются на небольшом куске льда… Но успевают спрыгнуть.

“Возле берега-то ничего страшного”, – пишет некий мужчина, и делится, что сам так в детстве развлекался, но, правда без мамы. “Ну и тонули некоторые, да, – утверждает еще один. – Зато на всю жизнь память, если не утонул”.

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