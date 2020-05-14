Минфин США объявил о медленном открытии экономики

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14.05.2020, 6:00, Новости дня

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что экономика страны начнет медленно открываться после ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса. При этом глава американского казначейства предупредил, что излишнее промедление может нанести серьезный экономический ущерб.

“Мы собираемся медленно открывать экономику”, — сообщил Мнучин в интервью Fox News, – “Но есть также риск, что если мы будем ждать слишком долго, есть риск уничтожения экономики США”.

По словам Мнучина, он ожидает, что второй квартал будет “довольно плохим”, но если открытие и восстановление экономики пройдет ​​благополучно, последующие кварталы продемонстрируют более позитивную динамику и уже в следующем году США вернется к “хорошим показателям”.

Стивен Мнучин также прокомментировал инициативу демократов из Палаты представителей, которые настаивают на выделении еще одного пакета помощи, объемом более $3 трлн. Такая мера более чем вдвое увеличит общий объем помощи. При этом как писали ранее Вести.ру, многие скептически относятся к этой инициативе, напоминая о том, что дефицит бюджета уже достиг критической отметки и если не остановить печатный станок сейчас, то можно слишком дорого заплатить за это в будущем.

По словам главы американского Минфина, в целом администрация Трампа не против того, чтобы в перспективе нарастить объемы помощи, но спешить с этим она не намерена и не собирается принимать соответствующее решение “на этой или следующей неделе”. “Мы не собираемся торопиться”, – пояснил Мнучин. Ранее же президент США Дональд Трамп уже назвал пакет помощи, продвигаемый демократами “нежизнеспособным”.



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